Spor Yasası, TBMM'ye sunuluyor

Sporda büyük değişim başlıyor. Spor Yasası bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yasa onaylanırsa bundan sonra kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak.

Başta 4 büyükler olmak üzere Türkiye'de birçok spor kulübü borç batağında.

Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve pandemi süreci kulüplerin ekonomilerini iyice dibe doğru çekti.

Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan spor yasasıyla ilgili çalışma talimatı vermişti.

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TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

Sabah gazetesinin haberine göre spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Buna göre artık kulüplerin statüsü değişecek ve A.Ş. olacak. Ayrıca başkanlar borçtan sorumlu tutulurken, menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla 2 yıllık olacak. Kulüp harcamaları şeffaflaşacak.

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