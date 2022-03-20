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    Spor Yasası, TBMM'ye sunuluyor

    Spor Yasası, TBMM'ye sunuluyor

    Sporda büyük değişim başlıyor. Spor Yasası bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Yasa onaylanırsa bundan sonra kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 15:48
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    Başta 4 büyükler olmak üzere Türkiye'de birçok spor kulübü borç batağında.

    Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve pandemi süreci kulüplerin ekonomilerini iyice dibe doğru çekti.

    Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan spor yasasıyla ilgili çalışma talimatı vermişti.

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    TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

    Sabah gazetesinin haberine göre spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

    Buna göre artık kulüplerin statüsü değişecek ve A.Ş. olacak. Ayrıca başkanlar borçtan sorumlu tutulurken, menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla 2 yıllık olacak. Kulüp harcamaları şeffaflaşacak.

    Spor Yasası, TBMM ye sunuluyor #1

    SPOR YASASI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR

    • Yeni spor yasasının ardından kulüpler şeffaflık kazanacak.
    • Kulüpler dernet statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.
    • Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüplerinin denetimini yapacak.
    • Kulüp başkanları ve yöneticileri, kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.
    • Kulüplerin borçlanmalarına sınır getirilecek.
    • TFF'ye bağlı tüm kurullar, yeniden düzenlenecek.
    • Menajerlik sistemi yeniden düzenlenecek.

    Spor Yasası, TBMM ye sunuluyor #2


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