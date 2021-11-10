Spor yasasının detayları: Borcu sahiplenmeyen başkan hapse girecek

AK Parti'nin üzerinden yoğun bir şekilde çalıştığı yeni spor yasasının detayları belli oldu. Menajerlik sisteminin düzenlenmesinin yanı sıra kulüplerin dernek statüsünden çıkarılması da gündemde.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı spor yasası, menajerlik sisteminin yanı sıra gereksiz borçlanmayı da disiplin altına alacak.

Yaklaşık 60 maddeden oluşacak yasa ile ilgili son toplantıda, “menajerlik” sistemi masaya yatırıldı.

Planlanan düzenlemeyle menajerlere, sporcularla ya da spor kulüpleriyle, ne zaman, hangi ücret karşılığında anlaştıklarına ilişkin noter tasdikli sözleşme yapma ve bu sözleşmeyi Spor Bakanlığı’na bildirme zorunluluğu getirilecek.

GİZLİ ANLAŞMA YAPAN FUTBOLCU MEN EDİLECEK

Bu kapsamda Futbol Federasyonu’nun veri tabanındaki futbolcu lisans bilgileri ve menajer kayıtları, noterlik sistemine açılacak. Ancak bu yönde bir düzenlemenin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olup olmadığı tartışılıyor.

Yeni düzenleme ile menajerle biri gizli biri açık iki ayrı sözleşme yapan futbolcuya, 1 sene sportif faaliyetten men cezası verilmesi planlanıyor.

AK Parti kaynakları, yasa çalışmaları kapsamında spor kulüpleriyle “tam mutabakat” sağlanamadığını söylerken, “Kulüplerle her konuda uzlaşamayız ama onlar da bir düzenleme istiyor. Artık deniz bitmiş, görüyorlar. Biz bu işi düzeltmezsek durum iyice çıkmaza girecek. Spor kulüplerinin bir kısmı bankalara olmak üzere 16 milyar TL’lik borcu var. Kulüplerin, içine düştüğü bu ekonomik darboğazdan kurtulabilmesi için bu düzenlemeleri yapmamız şart.” değerlendirmesini yapıyor.

AK Partili yetkililer, teklifi tüm siyasi partilerle uzlaşı içinde Meclis’ten geçirmek istediklerini söylüyor.

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BORCU SAHİPLENMEYEN BAŞKAN HAPSE GİRECEK

Yeni yasa teklifinde, spor kulüplerinin “dernek” statüsünden çıkarılması ve Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altına alınması öngörülüyor.

Yeni düzenleme ile spor kulübü yöneticilerinin, görevden ayrıldığında da kendi döneminin borçlarından sorumlu olması sağlanacak.

Söz konusu borçlarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüp başkanları, hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

DENK BÜTÇE ZORUNLULUĞU

Kulüpler, bağımsız denetim kuruluşlarının da devrede olduğu sıkı bir mali denetimden geçirilecek. Kulüplere, gelir ve giderlerine UEFA ve FIFA kurallarına uygun denk bütçe yapma zorunluluğu getirilecek.

Böylece astronomik rakamlara futbolcu transferinin önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca teklifte, transferlerin “mali şeffaflık” ilkesine uygun şekilde “kontrat” altına alınması düzenleniyor.