Sporda 2020 yılı böyle geçti

2020 yılı, spor camiası için çok hareketli geçti. Bazı efsane sporcuların hayatını kaybettiği senede yaşanan tüm olayları sizler için derledik.

Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı. ABD'de California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki helikopter kazasında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.

Bryant, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ABD'li basketbolcu, 2006 ve 2007'de NBA sayı kralı oldu.

Kadın Voleybol Milli Takımı'ndan olimpiyat vizesi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin final maçında Almanya'yı 3-0 yenen Türkiye, olimpiyatlara vize aldı.

Yılın ilk ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

7 OCAK

- Kariyerini Arjantin'in Boca Juniors takımında sürdüren, İtalyan kulübü Roma'nın sembol isimlerinden Daniele De Rossi, futbolu bıraktı.

- Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

- Türkiye, para tekvando branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

- İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.

8 OCAK

- Milli tenisçi Atakan Karahan, erkekler 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

12 OCAK

- Portekizli motosiklet sürücüsü Paulo Gonçalves, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2020 Dakar Rallisi'nin 7. etabında yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

- İspanya Futbol Süper Kupası Finali'nde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.

13 OCAK

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

14 OCAK

- Barcelona Kulübü, İspanyol teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Takımın yeni teknik direktörü 61 yaşındaki Quique Setien oldu.

15 OCAK

-Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen, yenilmezlik serisini 111 karşılaşmaya çıkararak dünya rekoru kırdı.

- 2020 Lozan 3. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda, buz hokeyinde, farklı ülkelerden sporcuların oluşturduğu 3x3 karışık takım yarışmalarında milli sporcu Sidre Özer'in de bulunduğu ekip 3'üncü oldu.

16 OCAK

- Sacramento Kings'i 127-123 yenen Dallas Mavericks'in 20 yaşındaki oyun kurucusu Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

- Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, görevinden istifa etti.

17 OCAK

- 2020 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Ricky Brabe kazandı.

18 OCAK

- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), lider Anadolu Efes forması giyen ABD'li Shane Larkin oldu. Anadolu Efes'in konuk ettiği Fransa ekibi ASVEL'i 101-74 mağlup ettiği karşılaşmada 45 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, peş peşe 3. kez haftanın MVP'si unvanını elde etti. Larkin, MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdırdı.

20 OCAK

- Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Kazım Ayvaz, 83 yaşında vefat etti.

21 OCAK

- Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 OCAK

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Eski başkan Fikret Orman döneminde Beşiktaş ile 1 Haziran 2019'da resmi sözleşme imzalayan Avcı, siyah-beyazlı takımın başında 239 gün kalabildi. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

25 OCAK

- Bir hafta önce THY Avrupa Ligi'nde MVP unvanını 3 kez üst üste kazanan ilk oyuncu olarak organizasyon tarihine adını yazdıran Anadolu Efesli oyuncu Shane Larkin, 4. kez en değerli oyuncu seçilerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

26 OCAK - KOBE BRYANT HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

- ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, California'daki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

41 yaşında yaşamını yitiren basketbolcu, 20 yıllık NBA kariyerinde Los Angeles Lakers formasıyla 5 şampiyonluk yaşadı. Son maçında 60 sayı atarak herkesi şaşırtan Bryant, NBA tarihinin en skorer 3'üncü oyuncusu unvanını LeBron James'e kaptırdıktan saatler sonra hayatını kaybetti.

- Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan, 90 yaşında vefat etti.

- 14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.İspanya böylece 2018'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.

28 OCAK

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal hakkında verdiği kararlarda adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

29 OCAK - SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

31 OCAK

- Beşiktaş Kulübü, 32 yaşındaki Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar Fiorentina'dan kiraladığını açıkladı.

Şubat ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ŞUBAT

- ABD’li tenisçi Sofia Kenin, Avustralya Açık Turnuvası tek kadınlar finalinde karşılaştığı İspanyol Muguruza'yı 2-1 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

2 ŞUBAT

-2020 Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda şampiyon oldu. Milli sporcu kariyerinin ilk Challenger zaferini elde etti.

3 ŞUBAT

- Kadın Tekvando Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Açık Turnuvası'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanarak şampiyon oldu. -

Kick Boks Milli Takımı, Atina Challenge Turnuvası'nda 1 altın, 3 bronz madalya kazandı.

8 ŞUBAT

- Milli yüzücü Merve Tuncel, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

10 ŞUBAT

- Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birinciliğe ulaştı. Beril Böcekler, 400 metre serbest stilde, 3 olimpiyat şampiyonluğu ve 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğu bulunan Macar yüzücü Katinka Hosszu'yu geride bırakarak 4.09.60'lık derecesiyle yeni Türkiye rekoruyla ilk sırayı aldı.

12 ŞUBAT

- Halter Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nı 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı. 13 Şubat: - Cizreli kick boksçu Medeni Çelik, Hırvatistan’da düzenlenen Kick boks Avrupa Kupası Şampiyonası’nda genç erkekler "low kick contact" kategorisinde birinci oldu.

16 ŞUBAT

- İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Salon Turu'nda piste çıkan 20 yaşındaki İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada 6,18 metrelik atlayışıyla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

- Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

22 ŞUBAT

- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

23 ŞUBAT

- Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

- Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 20 yılı aşkın süre sonra rakibini Kadıköy’de yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

25 ŞUBAT

- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

26 ŞUBAT

- Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu.

29 ŞUBAT

- Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı Pata Yamaha ile çıktığı sezonun açılış etabı Avustralya'daki ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

Mart ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 MART

- Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli tekvandocular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.

- Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu.

3 MART

- Estonya'nın Tartu kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda millilerin genel tasnif ve top aletinde kazandığı iki madalya, Grup Milli Takımı'nın grand prix turnuvalarında aldığı ilk madalyalar oldu.

7 MART

- Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" tutuklandı.

8 MART

- 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda, Ekaterina Atalık birinci oldu.

13 MART

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ertelendiğini açıkladı.

17 MART

- Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelendi.

18 MART

- FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

19 MART

- Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş'ın, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği açıklandı.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

22 MART

- İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

23 MART - FATİH TERİM KORONAVİRÜSE YAKALANDI

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27 MART

- Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, girdiği komadan 2 yıl 9 ay sonra çıktı.

28 MART

- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti.

30 MART

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceğini duyurdu. Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.

31 MART

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Nisan ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 NİSAN - EURO 2020 ERTELENDİ

- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

- İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2 NİSAN

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. 3 Nisan

- Türkiye Futbol Federasyonu, takımların hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerin en erken haziran ayında başlayabileceğini duyurdu.

4 NİSAN

- Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs nedeniyle haziran ayında oynanması planlanan Uluslar Ligi yarı final ve finallerini erteledi.

7 NİSAN

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İtalya ve İspanya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Kanada etabı da ertelendi.

9 NİSAN

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

10 NİSAN

- Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kovid-19 nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi; Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya elde etti.

11 NİSAN

- Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

- Futbolda 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

18 NİSAN

- İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından ilk sırada seçildi.

19 NİSAN

- İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'ın stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılması için test merkezine çevrildi.

22 NİSAN

- Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

23 NİSAN

- UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 2022'ye erteledi. - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezonki (2019-2020) CEV organizasyonlarının iptal edildiğini açıkladı.

24 NİSAN

- Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- FIFA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlanacağını duyurdu.

27 NİSAN

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

28 NİSAN

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.

30 NİSAN - MUSTAFA CENGİZ HASTANEYE KALDIRILDI

- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- 2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.

- Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve lider durumda bulunan Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.

-Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Mayıs ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 MAYIS

-Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

6 MAYIS

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da başlatılacağını açıkladı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Arjantinli forveti Paulo Dybala'nın yeni tip koronavirüsü yenerek iyileştiğini bildirdi. Kovid-19 tedavisi gören Paulo Dybala'nın iyileşmesi 45 gün sürdü.

7 MAYIS

- Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi.

8 MAYIS

- Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

11 MAYIS

- Voleybolda ligler "şampiyonsuz" tescil edildi.

- Türkiye Basketbol Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm liglerin şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırıldığını açıkladı.

12 MAYIS

- Türkiye Hentbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen tüm liglerde normal sezonun sıralamaya göre tescil edildiğini ve liglerde şampiyon ilan edilmeyeceğini, ligden düşmenin de uygulanmayacağını açıkladı.

14 MAYIS

- Beşiktaş'ta tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, 8 kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

15 MAYIS

- Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.

16 MAYIS

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) mücadele yeniden başladı.

18 MAYIS

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

- İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.

19 MAYIS

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında milli sporcularla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında yoğun bakımdan çıkarıldı.

20 MAYIS

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

25 MAYIS

- Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.

28 MAYIS

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

- TFF, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması yönünde 7 kulübün talebini reddederken, lig ve kupa maçlarında takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verdi. - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

- Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın 20 Haziran'da kaldığı yerden başlayacağı bildirildi.

30 MAYIS

- 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazanan ABD'li sprinter Bobby Morrow, 84 yaşında hayatını kaybetti.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Komisyonlarında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) üç isim yer aldı. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın mevcut görevleri 2020 yılında da devam ederken, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan Olimpik Program Komisyonu Üyeliği'ne atandı.

Yılın 6. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

3 HAZİRAN - TRABZONSPOR AVRUPA'DAN MEN EDİLDİ

- UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi.

5 HAZİRAN

- Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Kamerunlu futbolcu Patrick Ekeng'e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyenine, ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

12 HAZİRAN

- Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 ay aradan sonra oynanan maçlarla devam edildi.

13 HAZİRAN

- Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarının, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

14 HAZİRAN

- Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.

17 HAZİRAN

- Eski Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri ve İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız yaşamını yitirdi.

21 HAZİRAN

- Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

23 HAZİRAN

- Olimpiyat ikincisi eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, 71 yaşında vefat etti. - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

24 HAZİRAN - OBRADOVIC İLE YOLLAR AYRILDI

- Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

- New York Maratonu'nun ana organizatörü New York Road Runners tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım'da düzenlenmesi planlanan maratonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle 7 Kasım 2021'e ertelendiği duyuruldu.

25 HAZİRAN

- 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

- FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

26 HAZİRAN

- Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu.

28 HAZİRAN

- Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) ilk Afrikalı başkanı olan Senegalli Abdoulaye Seye Moreau, 90 yaşında hayatını kaybetti.

29 HAZİRAN

- Barcelona, Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Pjanic'i transfer etti.

- Juventus, Barcelona'dan Arthur Melo'yu 72 milyon avroya transfer etti.

30 HAZİRAN

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasını kararlaştırdı.

- Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

- Türkiye Satranç Federasyonunun eski başkanlarından Celil Layıktez, vefat etti.

Yılın 7. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

2 TEMMUZ

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.

- Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, takımıyla son antrenmanına çıktı ve sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı.

- Teniste erkekler 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in Kovid-19 testi negatif çıktı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Faslı futbolcu Achraf Hakimi'yi transfer etti.

- MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarının isteği doğrultusunda "Yanımızda ol" sloganıyla SMS yardım kampanyasını hayata geçirdi.

3 TEMMUZ

- Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

4 TEMMUZ

- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

- Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Igor Kokoskov olduğunu açıkladı.

- Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı.

5 TEMMUZ

- Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da Kovid-19 tespit edildi.

- Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

6 TEMMUZ

- Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da kaldı.

8 TEMMUZ

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti. Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.

- Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

9 TEMMUZ

- Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) ana paydaşı olduğu ve bu sene 4. kez düzenlenmesi planlanan Dünya Göçebe Oyunları, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

- Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü yıldız oyuncu Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

- İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Yunan oyun kurucu Nick Calathes'i kadrosuna kattı.

10 TEMMUZ

- TFF, üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

12 TEMMUZ

- TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

13 TEMMUZ

- CAS, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen yıldız basketbolcu Russell Westbrook, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

- Bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

14 TEMMUZ

- Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

16 TEMMUZ

- Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) çevrim içi yapıldı.

- İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

18 TEMMUZ

- TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.

- Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

19 TEMMUZ - BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLDU

- Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

- Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

20 TEMMUZ

- Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

- Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

22 TEMMUZ

- UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

23 TEMMUZ

- Ukrayna 1. Futbol Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev, teknik direktörlük görevine Mircea Lucescu'yu getirdiğini duyurdu.

- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı.

24 TEMMUZ

- Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

25 TEMMUZ

- Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı

- Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

26 TEMMUZ

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlandı.

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 2019-2020 sezonunda Juventus, şampiyon oldu.

28 TEMMUZ

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu sezon için Süper Lig'de düşme olmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.

- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

- Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevine getirilen ve dört gün sonra istifa eden Mircea Lucescu, kararından vazgeçti.

29 TEMMUZ

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 21 takımla oynanacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 sezonu sonunda Süper Lig'den 4 takımın düşeceğini, bir sonraki sezonun ise 20 takımla oynanacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini ve 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını açıkladı.

- TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.

30 TEMMUZ

- CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti.

- TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.

- FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

Yılın 8. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 AĞUSTOS - BURAK YILMAZ LILLE'E TRANSFER OLDU

- Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

4 AĞUSTOS

- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.

- Amerikan Basketbol Ligi'nde Los Angeles Lakers, Utah Jazz'ı 116-108 yenerek Batı Konferansı birinciliğini garantiledi.

- İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, futbolu bıraktığını açıkladı.

5 AĞUSTOS - ARDA GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ

- Dünya Fair Play Konseyi'nin tanıtım dalında verdiği büyük ödülü, TMOK Fair Play Komisyonu elde etti. Komisyon ödüle, İzmir Bornova Belediyesinin desteklediği TMOK 1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'yla layık görüldü.

- Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu Arda Turan ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

- Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

- Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 3-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

8 AĞUSTOS

- İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo getirildi.

9 AĞUSTOS

- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın beşinci yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

13 AĞUSTOS

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

14 AĞUSTOS

- TFF, 2019-2020 sezonu liglerini tescil etti.

15 AĞUSTOS

- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tur atladı.

- Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

17 AĞUSTOS

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

- Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep, Kovid-19 salgını nedeniyle ABD Açık'a katılmayacağını duyurdu.

19 AĞUSTOS

- İspanya'nın Barcelona Kulübü, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman'ı getirdi.

- 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

- Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki Nuri Şahin'i transfer etti.

20 AĞUSTOS

- TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp istifa etti.

21 AĞUSTOS

- Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

24 AĞUSTOS

- Şampiyonlar Ligi kupası, 6. kez Bayern Münih'in oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğa ulaştı.

- Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

25 AĞUSTOS - YENİ MHK BAŞKANI SERDAR TATLI OLDU

- MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.

- 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca Formula 1 yarışı düzenlenen İstanbul, 9 yıl sonra yeniden takvime dahil edildi. İstanbul, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağına ev sahipliği yapacak.

- TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'nin kurulmasını kararlaştırdı.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

26 AĞUSTOS

- Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

27 AĞUSTOS

- 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'de polislerin siyahilere gösterdiği şiddeti protesto ederek Western & Southern Açık'tan çekildi.

30 AĞUSTOS

- Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

- At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan kazandı.

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Belçika Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Yılın 9. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EYLÜL

- TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

3 EYLÜL

- Türkiye Futbol Federasyonu, Bilim Kurulunun görüşü dikkate alınarak, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde maçların seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Sivas'ta konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

4 EYLÜL - BARCELONA'DA MESSİ KRİZİ YAŞANDI

- Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ayrılma talebinden sonra yaşanan tartışmaların ardından Barcelona kulüp yönetimine sert suçlamalar yönelterek, 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemenin "imkansız" olmasından takımda bir yıl daha kalacağını açıkladı.

6 EYLÜL

- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

9 EYLÜL

- Voleybolda 2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

12 EYLÜL - SERGEN YALÇIN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

- Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

- Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı.

13 EYLÜL

- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul tekler final maçında Kanadalı Bouchard'ı 2-1 yenen Rumen Maria Tig, şampiyon oldu.

- ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

14 EYLÜL

- Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı transfer etti.

15 EYLÜL - VEDAT MURİÇ LAZİO'DA

- Vedat Muric, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda Lazio ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

17 EYLÜL

- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyen Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibinin rakibi oldu. Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Diagne (2) ve Luyindama attı.

18 EYLÜL

- Beşiktaş, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağladı.

19 EYLÜL

- İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı. Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü.

20 EYLÜL

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 EYLÜL

- Trabzonspor Kulübü, geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Almanya'nın Leipzig Kulübüne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

24 EYLÜL

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda konuk ettiği Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Rio Ave'ye 4-2 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.

- Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45. UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı. Bayern Münih, normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla'yı uzatma sonunda 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. 16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

26 EYLÜL

- 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

27 EYLÜL

- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nda yarışan Aslıhan Naran Akkay-Ruken Ülgey ikilisi, genç kızlar iki tek kategorisinde bronz madalya kazandı.

28 EYLÜL

- Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı.

30 EYLÜL

- Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi, Borussia Dortmund'u 3-2 yenen Bayern Münih oldu.

Ekim ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EKİM

- Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

4 EKİM

- Mili çekiççi Özkan Baltacı, 1968 ve 1972 Olimpiyatları'nın altın madalyalı atleti Kipchoge Keino adına Kenya'nın başkenti Nairobi'de ilk kez düzenlenen "World Athletics Challenge Yarışması"nda ikinci oldu.

- Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

5 EKİM

- Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

- Türkiye, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan'da gerçekleştirilen 2020 Balkan Milletler Motokros Kupası'nda 3'üncü oldu.

8 EKİM

- İspanya'da düzenlenen atletizm şampiyonasında Ugandalı Joshua Cheptegei erkekler 10 bin metrede, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ise kadınlar 5 bin metrede yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

- İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi.

- İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının Avrupa kadrosuna dahil edilmedi.

9 EKİM

- 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

10 EKİM

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.

11 EKİM

- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

13 EKİM

- Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

14 EKİM

- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki dördüncü maçında sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 3 puanla 3. sırada yer aldı.

15 EKİM

- 2017 Londra Maratonu'nu kazanan Kenyalı atlet Daniel Wanjiru, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

16 EKİM

- Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Trophy Yarışması'nda senior erkekler kategorisinde Burak Demirboğa ikincilik, junior erkekler kategorisinde Alp Eren Özkan ise üçüncülük elde etti.

18 EKİM

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışı ve Superpole yarışında birinci, ikinci yarışında ise 3. oldu.

- Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

- Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayak ilk yarışında ikinci, ikinci yarışında ise birinci oldu.

19 EKİM

- Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, GT Open serisinin Belçika'daki 5. ayağında ikinci yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası'nın birincisi Özcan Yılmaz oldu.

22 EKİM

- A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

23 EKİM

- UEFA ülke puanı klasmanında geçen sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü.

24 EKİM

- Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da milli judocular Vedat Albayrak ve Kayra Sayit altın madalya kazandı.

- Motor sporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, serinin 5. ayak ikinci yarışında Pro-Am kategorisinde birinci oldu.

- Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'yi madalya sıralamasında birinciliğe taşıdı.

25 EKİM

- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. Hamilton, kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde etti.

26 EKİM

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. 75 kiloda Şennur Demir altın, Busenaz Çakıroğlu 51 kiloda gümüş, Aycan Güldağı ise 57 kiloda bronz madalya elde etti.

27 EKİM

- Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı; erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

28 EKİM

- VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

- Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirdi.

31 EKİM - TRABZONSPOR NEWTON İLE YOLLARINI AYIRDI

- Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı.

Yılın 11. ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 KASIM

- F1 Emilia-Romagna Grand Prix'sini Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton kazandı. Mercedes F1 Takımı, takımlar klasmanında üst üste 7. kez şampiyon olmayı garantiledi.

- Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. 17 Eylül 1932'de dünyaya gelen Yalçın Granit, Ali Sami Yen'in teklifiyle Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbolcusu olmuştu.

2 KASIM

- Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

4 KASIM

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi. Turuncu-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Demba Ba attı.

5 KASIM

- Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi. Emre, 50 metre kurbağalamada 25.29 ile dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

6 KASIM

- "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti. Yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı yargılama kapsamında haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise eski Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Alaattin Yıldırım ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, bir sanığın ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

7 KASIM - NEWTON'IN YERİNE ABDULLAH AVCI GELDİ

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 24'ü futbolcu 29 kişi Kovid-19'a yakalandı. - Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı.

8 KASIM

- N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, tadınlarda Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

15 KASIM

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta yapıldı.

- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

25 KASIM - MARADONA HAYATINI KAYBETTİ

- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

- Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Maradona 60 yaşında yaşamını yitirdi. Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona, kasım ayı başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

Yılın son ayının ilk 14 gününde sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 ARALIK

- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

- Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takım antrenörü Kenan Atik'in teknik direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı.

- Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), mevcut başkan Thomas Bach'ın seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı.

8 ARALIK - WEBO'YA IRKÇILIK YAPILDI

- UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması üzerine turuncu-lacivertli takım sahadan çekildi. Paris ekibi de Başakşehir'e destek verdi ve sahadan çekildi, maç 14. dakikadan itibaren oynanmadı. UEFA, PSG-Medipol Başakşehir maçının tüm hakemlerini değiştirirken karşılaşmanın 9 Aralık'ta TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesine karar verdi.