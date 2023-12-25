Sporda 2023 yılı böyle geçti Spor camiasında 2023 yılı oldukça hareketli geçti. Önemli başarıların yaşandığı seneye ait olayları bir araya getirdik..

AA

2023 yılının geride kalmasına artık sayılı günler var..

Dünyada birçok alanda hareketli bir sene olan 2023 yılı, sporda da dikkat çeken anlara sahne oldu.

İşte 2023 yılında gerçekleşen bazı önemli spor olayları..



3 Ocak

Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı.

29 Ocak

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise Novak Djokovic şampiyon oldu.

1 Şubat

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Lale Orta, yemin töreninin ardından göreve başladı.

2 Şubat

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

6 Şubat

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

4 Mart

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.

21 Mart

PSV Eindhoven, rakip kaleciye saldırın taraftarını stada girişten 40 yıl men etti.

25 Mart

Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile yaptığı maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirdi.

12 Nisan

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.

13 Nisan

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i eleyen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu ve VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale yükseldi.

24 Nisan

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül 10'uncu, Yasemin Adar Yiğit 6'ncı şampiyonluğunu elde etti.

20 Mayıs

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez kazandı.

30 Mayıs

Süper Lig'de Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğa ulaştı.

3 Haziran

65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede tekrar bu göreve getirildi.

10 Haziran

İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.

2 Temmuz

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı 38 madalyayla tamamladı.

6 Temmuz

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.

17 Temmuz

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

1 Ağustos

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu.

6 Ağustos

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

20 Ağustos

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

1 Eylül

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.

3 Eylül

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

21 Eylül

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.

1 Ekim

Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

8 Ekim

UEFA, İsrail'de yapılması planlanan maçları erteledi.

12 Ekim

IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya aldı.

4 Kasım

Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

5 Kasım

45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı.

19 Kasım

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek, rakibi karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

2 Aralık

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da oynanacak EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.

11 Aralık

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.

14 Aralık

Saldırıdan dolayı tutuklanan ve kulüp başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya PFDK, sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.

17 Aralık

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit,VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

20 Aralık

İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında, ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)