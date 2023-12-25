Sporda 2023 yılı böyle geçti

2023 yılının geride kalmasına artık sayılı günler var..
Dünyada birçok alanda hareketli bir sene olan 2023 yılı, sporda da dikkat çeken anlara sahne oldu.
İşte 2023 yılında gerçekleşen bazı önemli spor olayları..
3 Ocak
Brezilyalı efsane futbolcu Pele son yolculuğuna uğurlandı.
29 Ocak
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise Novak Djokovic şampiyon oldu.
1 Şubat
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Lale Orta, yemin töreninin ardından göreve başladı.
2 Şubat
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.
6 Şubat
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.
4 Mart
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı.
21 Mart
PSV Eindhoven, rakip kaleciye saldırın taraftarını stada girişten 40 yıl men etti.
25 Mart
Türkiye'nin deplasmanda Ermenistan ile yaptığı maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15 yıl sonra bakan düzeyinde iki ülke arasındaki ilk ziyareti gerçekleştirdi.
12 Nisan
Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu.
13 Nisan
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i eleyen VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu ve VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finale yükseldi.
24 Nisan
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül 10'uncu, Yasemin Adar Yiğit 6'ncı şampiyonluğunu elde etti.
20 Mayıs
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ni VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 6. kez kazandı.
30 Mayıs
Süper Lig'de Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğa ulaştı.
3 Haziran
65. hükümette de Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede tekrar bu göreve getirildi.
10 Haziran
İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup eden İngiltere temsilcisi Manchester City, kupanın sahibi oldu.
2 Temmuz
Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı 38 madalyayla tamamladı.
6 Temmuz
Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer oldu.
17 Temmuz
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
1 Ağustos
Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu.
6 Ağustos
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
20 Ağustos
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı. İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
1 Eylül
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın Manchester United'a transfer olduğunu duyurdu.
3 Eylül
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
21 Eylül
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu.
1 Ekim
Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
8 Ekim
UEFA, İsrail'de yapılması planlanan maçları erteledi.
12 Ekim
IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya aldı.
4 Kasım
Milli judocu Vedat Albayrak, Fransa'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
5 Kasım
45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise Beatrice Cheptoo kazandı.
19 Kasım
Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup ederek, rakibi karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
2 Aralık
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da oynanacak EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi ile eşleşti.
11 Aralık
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.
14 Aralık
Saldırıdan dolayı tutuklanan ve kulüp başkanlığından istifa eden Faruk Koca'ya PFDK, sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi.
17 Aralık
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı Dynavit,VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
20 Aralık
İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında, ev sahibi kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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