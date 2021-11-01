Euro
11.0156
-0.88%
Dolar
9.5186
-0.74%
Altın
546.96
-0.56%
Borsa
1.533
0.71%
Bitcoin
589.000
0.79%
BTXN Coin
26.25
-1.20%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 12:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

    KARASEV'İN YARDIMCILARI

    3 Kasım Çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak olan mücadelede Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.

    Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir