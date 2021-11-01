Sporting Lizbon - Beşiktaş maçına Rus hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı karşılaşmayı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

KARASEV'İN YARDIMCILARI

3 Kasım Çarşamba günü Jose Alvalade Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak olan mücadelede Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.