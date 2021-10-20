Beşiktaş savunması 4-1 yenildiği Sporting Lizbon maçına kornerden yediği gollerle damga vururken, Sergen Yalçın'ın "Bu taktikle golleri yok" sözleri de en az yenilen goller kadar konuşuluyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda evinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Beşiktaş, iyi başladığı, pozisyonlar bulduğu karşılaşmadan 4-1'lik flaş bir skorla mağlup ayrıldı.

Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyonların yanı sıra yenilen goller dikkat çekti.

Kornerlerde etkili olan Sporting Lizbon, 2 golü de stoperi Coates ile buldu. Arka direğe aşırılan topta bitirişi yapan Uruguaylı stopere maç boyunca önlem alamayan siyah-beyazlılar, yenilen 3. golde de deneyimli savunmacının kafa vuruşuna engel olmaya çalışırken Vida'nın eline çarpan top penaltıyla sonuçlandı.

(Görüntü Exxen'den alınmıştır)

SON 2 YILDIR AYNI TAKTİK

Ancak Sporting Lizbon'un bu taktiğinin 2 yıldır devam ettiği gözlemlenirken Beşiktaş'ın, bu duran top organizasyonuna hiçbir önlem almaması şaşırttı. Coates sadece geçen sezon 7 kez fileleri havalandırırken, derlediğimiz bu video da Portekiz ekibinin duran top taktiğini gözler önüne serdi.

Bu görüntü sonrası Sergen Yalçın ve analiz ekibinin büyük bir ihmal yapıp yapmadığı taraftarlarca sorgulanıyor.

Sporting Lizbon'un son iki sezondaki arka direk organizasyonları - İZLE



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Maç sonu açıklama yapan deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, "İki tane aynı gol yedik. Bence şans. Ön direkte adamın aşırması, arka direkten vurması. Dışarıda çalışılmış gibi görünebilir ama biz rakibi çalıştık, böyle bir golleri yok. Kaleye gelmeden 3 gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan basın toplantısında da Sergen Hoca, şunları kaydetmişti: "Kornerde topların sekmesi hatadan ziyade biraz şans. Futbolda herkes her şeye önlem alırsa maçlar 0-0 biter. Daha önce böyle goller yemedik, bu golleri şanssızlığa bağlıyorum."