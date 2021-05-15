Süper Lig’de şampiyonluğa kenetlenen Galatasaray’da taraftarlar maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na akın etmeye başladı.

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün açılacağı Galatasaray - Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Galatasaraylı taraftar maçın oynanacağı Türk Telekom Stadına doğru hareket etti.

Galatasaray taraftarları otobana girince polis de onların peşine düştü

Stada girmeye çalışan Galatasaray taraftarına polis müdahale etti İZLE



TARAFTARLAR UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Çevik kuvvetin durdurup geri çevirdiği Galatasaraylı taraftarlardan bazıları ise otobana yönelerek kestirme yolları kullanmayı denese de polis engeline bir kez daha takıldı.

Çevik kuvvet stadyum çevresindeki tüm yolları kapatırken gelen taraftarları da stadyum çevresinden uzaklaştırmaya çalışıyor.