Stancu kariyer rekoru kırdı

Daha önce Süper Lig'de 13 gol atan Bogdan Stancu, bu sezon şimdiden 14 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Gençlerbirliği'nin dün Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Stancu, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Rumen futbolcu, böylece bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gol atma başarısı gösterdi. Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen Stancu, Süper Lig kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

Tecrübeli golcü, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 13 kez fileleri havalandırmıştı. Stancu, 2010-2011 sezonunda ülkesinin Steaua Bükreş takımıyla 18 lig maçında 13 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı.

Bu çıkışıyla ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Rumen golcü, sarı-kırmızılı takımda beklenilen performansı sergileyemedi. Stancu, söz konusu sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 2 golde kalmıştı.