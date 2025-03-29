İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, iki takım adına çok zor bir maç olduğunu belirtti.

"ÖNEMLİ POZİSYONLAR YAKALADIK"

Stoilov, şunları dedi:

Biz daha önce oynadığımız futbolu kavuşmak istiyorduk. Bizim için en önemli nokta aslında buydu. Bugünde buraya takım olarak kalitemizi göstermeye geldik, geri çekilmeye değil. Kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içerisinde önemli pozisyonlar yakaladık.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DİYEBİLİRİM"

Trabzonspor’un iyi bir takım olduğunu belirten Stoilov, şu ifadeleri kullandı: