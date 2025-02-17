Stanimir Stoilov: Ben sorunları çözmek için varım

DHA

Süper Lig'de haftayı bay takım olarak geçiren ve 35 puanla 6'ncı sıraya gerileyen Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgaristan medyasına konuştu.

"ÇOK EKİPMANIMIZ VAR"

Kulüpte bir teknik adam ve futbolcunun isteyeceği her şeyin olduğunu belirten Stoilov, şunları dedi:

Özellikle tesislerimizde çok ekipmanımız var. Futbolcuların yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu ya da ağrı kontrolü için bir çok ekipmana sahibiz. Oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapıyor. Ben haklı çıkmak için laf kalabalığı yapmıyorum. Bu bana uygun değil. Çünkü er ya da geç kurallara uymak zorundayız. Yoksa bulunduğunuz seviyeden düşersiniz. Burada oyunun yükümlülükleri çok büyük.

"BEN ŞANSLIYIM"

Göztepe'de 11 kişilik yardımcı antrenör ekibiyle çalıştığını ifade eden tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Ben şanslıyım. Tsanko Tsvetanov ve Jon Chartos benimle çalıştı. Neler olduğunu onlar biliyor. Bu durumun en büyük itici gücü ve kontrolcüsü onlar. Ben işimde daha fazla sorun çözme tarafındayım. Diğer insanlar güzel olanı, övgüleri görür. Ben ise sorunları çözmek için varım. Benimle tartışmak zordur, çünkü her şeyin başı benim.

"GELİŞMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Son kararı her zaman kendisinin verdiğini de sözlerine ekleyen Stanimir Stoilov şu şekilde konuştu: