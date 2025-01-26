Stanimir Stoilov: Muhteşem bir ilk yarı oynadık

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MUHTEŞEM BİR İLK YARI OYNADIK"

Stoilov, şunları dedi:

Gerçekten muhteşem bir ilk yarı oynadık. Minimum bir gol daha bulmamız gerekiyordu. 3-4 fırsattan yararlanamadık. İkinci yarıyla birlikte iki oyuncumuzun bireysel hatalardan dolayı asist gibi oldu onlara, oradan golü buldular. Ondan sonra Fenerbahçe gibi kaliteli bir takım, oyunun kontrolünü alıyor. Arka arkaya iki gol daha yedik. Bunun üzerine çalışmalıyız. Oyunun hiçbir anında konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Mücadele ve kalitemizi gösterme anlamında iyi bir maçtı ama istediğimiz sonucu maalesef alamadık.