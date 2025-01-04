İHA

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu.

"GELİŞMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ"

İki takımın da iyi bir futbol oynadığını söyleyen Stoilov, şu şekilde konuştu:

Bence bugün iki takım adına da güzel bir futbol oynandı. İki takım da istediği futbolu yansıtmaya çalıştı. Sert bir mücadele vardı. İki takım da kazanmak istedi. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İlk yarı Galatasaray ikinci yarı biz daha iyiydik. Bizim için önemli şeylerden biri de buraya gelip futbol oynamak, kazanmak için sahaya çıkmak ve kendi oyun mantalitemizi yansıtmaktı. Bunu yaptığımız için mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeliyiz. Doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gördük. Genç bir takımız. Gelişmek için her şeyimizi vermeliyiz.

"MAÇ ÖNCESİ HÜCUM POZİSYONUMUZDA BAZI SIKINTILAR VARDI"

Göztepe’nin kulüp stratejisinin genç ve gelişime açık futbolcularla oynayıp gelişimlerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bulgar teknik adam, şu açıklamada bulundu:

Aslında kulüp olarak stratejimiz yetenekli, genç ve gelişime açık oyuncuları bulmak, onların gelişimini sağlamak ve bu şekilde güçlü bir takım oluşturmak. Maç öncesi hücum pozisyonumuzda bazı sıkıntılar vardı. Bu pozisyonda oynayan Sadece Romulo hazırdı. Juan sadece birkaç antrenmana çıktı Matsuki’nin de esas pozisyonu santrfor değil. Tabii ki maçla ilgili planlarımızı bu durum etkiledi. Genç oyuncularda bazen öz güven eksikliği olabiliyor. Fakat onlar gerçekten gelişime açık ve hırslı oyuncular, çok özverililer. Benim de hoca olarak işlerimden en önemlisi gelişimleri için sürekli onları zorlamak, en iyi seviyeye gelmeleri için onlarla beraber çalışmak. Oyuncularımın her maç ve her antrenman daha iyi olmaları için çalışıyorum. Bunun için kendimi sürekli zorluyorum.

"TÜRK FUTBOLUNDA HERKES HAKEMLERDEN ÇOK SAHAYA ODAKLANMALI"

Türk futbolunda hakemlere değil sahaya odaklanılması gerektiğini belirten Stoilov, şu ifadeleri kullandı: