Stanimir Stoilov: Fırsatları değerlendiremedik

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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve nefesleri kesen 90 dakika, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalara bulundu.

"BİZİM ADIMIZA İYİ BİR MAÇTI"

Stoilov, sözlerine şöyle başladı:

Bence bizim adımıza iyi bir maçtı. İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik. Ondan sonra hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a karşı oynamak da kolay değildi.

"SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Stoilov, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene çok fazla şanssızlık yaşadık, bu süreç gerçekten çok zor. Ama oyun şeklimizden memnunum, bu şekilde devam etmeliyiz. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu şekilde agresif ve hırslı olduğumuzda istediğimizi alacağımıza inanıyorum.

"AVRUPA HEDEFİNİ BEN KOYDUM"

Avrupa hedefi hakkında konuşan Stoilov, şöyle konuştu:

Aslında birçok kez söyledim, sezon öncesinde Avrupa hedefini ben koydum. Ardından da takım ve kulüp bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye başladık ama şanssızlıklar yaşadık. Bu bizi etkiledi.

"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak maç hakkında konuşan Stoilov, şu ifadeleri kullandı: