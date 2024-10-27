Stanimir Stoilov: Hak eden takım bizdik

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

"HAK EDEN TARAF BİZDİK"

10 kişi olmalarına rağmen oyuncuların çok iyi savaştığını söyleyen Stoilov şöyle dedi:

"Bizim için harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Takımla gurur duyuyorum. Bu galibiyeti hep birlikte aldık. Bunu birlikte başarmak çok değerliydi. Dinamik ve agresif bir futbol sergiledik sahada. Trabzonspor gibi iyi bir takıma ve iyi bir hocaya karşı bu galibiyet ayrı bir önem taşıyordu. Oyuncular çok çalıştı. Çok mutluyum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum, biz daha çok hak eden takımdık. Her zaman daha da ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bizim için bir sınır olduğunu düşünmüyorum."