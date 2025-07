Stanimir Stoilov: Hedefimiz genç transfer yapmak

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve Slovenya kampına giden Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, ülkesi Bulgar basınına değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNCU SATIŞI OLMAZSA 1-2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transferde 4 yeni oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirten Bulgar çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

"LİGE EV SAHİBİ OLARAK BAŞLAMAK HER ZAMAN KEYİFLİDİR"

Sezonu Rizespor deplasmanında açacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov, şunları dedi:

Lige ev sahibi olarak başlamak her zaman keyiflidir. Ama fikstür bu şekilde ve bizim ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İlk iki haftada geçen yıl olduğu gibi yine Mourinho’nun Fenerbahçe’siyle karşılaşacağız. Mourinho gibi bir teknik direktöre karşı oynamak her zaman zevktir. O, dünya çapında ilk 2-3 teknik adamdan biridir. Aslında sadece Mourinho değil, Süper Lig’deki diğer teknik direktörlerin seviyesi de çok yüksek. Hepsi oldukça iyi hazırlanmış durumda. Her hafta böyle zorlu rakiplerle futbol savaşı vermek gerçekten büyük keyif. Biz de bu programa göre en iyi şekilde fayda sağlamaya çalışacağız.