Stanimir Stoilov: Karşılaşmayı kazanmayı hak ettik

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Sonuçtan memnun olmadıklarını dile getiren Stoilov, şu şekilde konuştu:

Sonuçtan memnun değiliz çünkü bugün kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir hata yaptık savunmada ve bu bize hemen kalemizde gole mal oldu. Maalesef son maçlarda bu konuda büyük bir şanssızlık yaşıyoruz. Kalemizde gerçekleşen ilk atak, ilk kontratak golle sonuçlanıyor. Aynı zamanda yine diğer maçlarda olduğu gibi çok fazla pozisyon bulduk fakat çok fazla gol kaçırdık. Buralarda da kesinlikle daha etkili olmamız gerekiyordu. Ama takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan bölümdü. Bununla beraber son dakikalarda aradığımız golü bulduk. Sonrasında da çok net bir fırsat yakaladık ama maalesef bize galibiyeti getirecek golü burada bulamadık. Dediğim gibi sonuna kadar mücadele etmemiz güzeldi çünkü 3-4 gün önce kupada çok önemli bir mücadele gerçekleşti. Gerçekten zorluk düzeyi yüksek bir maçtı ve orada kazanarak yolumuzu ilerledik ve bugün tekrar böyle mücadele gücü yüksek bir maçta tekrar oyuncularım son dakikaya kadar mücadele ettiler. Aynı zamanda taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizi son dakikaya kadar desteklediler. Her zaman söylediğim gibi ne olursa olsun, iyi günde, kötü günde beraber olursak kesinlikle istediğimiz hedeflere ulaşacağız.