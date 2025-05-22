Stanimir Stoilov, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, taraftarlarını 24 Mayıs Cumartesi günü ağırlayacakları Galatasaray maçına davet etti

Stoilov, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takımın son maçta kendi seviyelerini yansıtamadığı için üzgün olduklarını belirtti.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM"

Harika bir sezonu geride bırakacaklarını dile getiren Stoilov, şu ifadeleri kullandı: