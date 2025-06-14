Stanimir Stoilov: Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

AA & Ensonhaber

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Stoilov, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, bir kulübün 100. yıla ulaşmasının büyük bir inancın, bağlılığın ve mücadelenin sonucu olduğunu belirtti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Göztepe gibi köklü ve tutkulu bir kulüp için bunun yalnızca bir yıl dönümü değil aynı zamanda büyük bir gurur vesilesi olduğunu aktaran Stoilov, şunları kaydetti: