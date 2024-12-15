İHA

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, Mersin'de oynanan karşılamada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçta çok sıkı bir mücadele olduğunu ve karşılaşmaya çok iyi başladıklarını söyledi.

"FIRSATLAR GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRMENİZ GEREKİYOR"

Aradıkları golü maçın başlarında bulduklarını dile getiren Stoilov, şu şekilde konuştu:

Ardından da ikinci golü bulmak adına fırsatlar yakaladık ama attığımız gol sonrası Hatay'a biraz inisiyatif verdiğimizi düşünüyorum. Onlar da pozisyonlar yakaladı ve daha sonra maç 1-1'e geldi. 1-1'den sonra da pozisyonlar yakaladık ama burada maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Bu biraz yaşadığımız bir sıkıntı. Bu tarz fırsatlar geldiğinde elinizde değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse biz buraya birçok sıkıntı yaşayarak geldik, sakatlıklar adına. Özellikle önde ofansif oyuncularımızda bu tarz sakatlıklar vardı ve bunlar maç içerisinde istediğimiz değişiklikleri, hazır oyuncuları, önde oynayan oyuncuları sokmak adına bizi zora sokan bir problemdi ve bunu yaşadık.

"SAHA ŞARTLARI ÇOK KÖTÜYDÜ"

Saha zeminini eleştiren Stanimir Stoilov, şunları dedi: