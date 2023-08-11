Stefan Kuntz: Arda Güler, milli takım kadrosunda olamayacak A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler hakkında, Arda'nın ufak bir operasyon geçireceğini öğrendik. O yüzden kendisi Eylül'de oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacak" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, başlayacak yeni sezon öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

2023-2024 Süper Lig sezonu hakkında konuşan Kuntz, şu ifadeleri kullandı:

Ligin açılış maçı olan Trabzonspor - Antalyaspor maçında tribündeki yerimi alacağım. Oyuncularımın ne durumda olduklarını ve yeni sezonun nasıl olacağını merak ediyorum. Çok fazla transfer yapıldı. Büyük isimler Trendyol Süper Lig'e geldi. Yeni sezon için çok heyecanlıyım.

"Takımlarımızın olabildiğince ilerlemesini umut ediyorum"

Stefan Kuntz, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bence gelişmek için en üst seviyede maçların oynanması gerekiyor. Bu sebeple Avrupa'da mücadele eden bütün takımlarımızın olabildiğince ilerlemesini umut ediyorum. Çünkü Avrupa'da oldukça farklı ve yüksek rekabet gerektiren maçlar oluyor. Bu çok önemli.

"Arda, Eylül'de oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacak"

Arda Güler'in sakatlığı sebebiyle bir süre milli takım kadrosunda olamayacağını belirten Kuntz, şunları söyledi:

Arda'nın ufak bir operasyon geçireceğini öğrendik. O yüzden kendisi Eylül'de oynanacak maçlarda kadroda yer alamayacak. Tabi onun Real Madrid'de gelişiminin devam etmesini umuyorum. Çağlar Söyüncü'den de harika haberler geliyor. Özellikle Atletico Madrid'deki ilk maçından sonra... Bence Simeone'nin kanatları altında gelişimini sürdürecektir. Aynı şey Benfica'da oynayan Orkun Kökçü için de geçerli. Bunlar teknik direktörler için umut veren haberler.

"Umarım aldığımız sonuçlar hepimizin yüzünü güldürür"

Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında da konuşan Kuntz, şu şekilde konuştu: