Stefan Kuntz: Elimizden geleni yaptık Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'dna A Milli Takım beşinci karşılaşmasında Ermenistan ile kozlarını paylaştı.

A Milli Takımımız mücadeleden 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçının ardından düşüncelerini paylaştı.



Kuntz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Takım son ana kadar maçı bırakmadı"

"İlk devre aslında oyuna sergilemek istediğimiz düşüncemizi yansıtamadık. Ermenistan'ı baskı altına aldık, 5-6 pozisyon bulduk ama golü bulamadık. Muhtemelen devredeki 15 dakikanın ardından özgüvenlerinde bir düşüş oldu. Bir pozisyon hatası ve ardından 2 oyuncunun ıska geçmesi rakibin golü bulmasına neden oldu. Ona rağmen hem takım direnmeye çalıştı. Oyuncuları değiştirdikten sonra baskı altına almaya çalıştık Ermenistan'ı. 8 veya 9. pozisyonda golü bulabildik. Takım son ana kadar maçı bırakmadı. Negatif görebileceğimiz konu, eksiklerimiz bugün sahaya yansıdı. Bazı oyuncularımız umduğumuz oyunu sahaya yansıtamadı."

"Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum"

"Sakin kafayla analiz yapmaya ve kenarda doğru kararı vermeye çalışıyorum. Elimizden geleni yaptığımız düşünüyorum. İlk devrede biraz daha hızlı oynayabilirdik. Zaman zaman bir adım daha hızlı olmalıydık ama buna rağmen 5-6 pozisyona girebildik. Böyle maçlarda bazen o golü atabilecek forvetin de eksik olduğunu görüyorsunuz."

"6 puan almayı hedefliyoruz"

Ermenistan'a karşı 1-1 berabere kalıyorsanız özeleştiri yapmak gerekiyor. Cenk'i sakat olduğu için çıkardık. Değiştirdiğimiz oyuncular sahaya pozitif etki etti. Bize kimse bir şey hediye etmiyor. Ekim ayındaki maçlarda 6 puan almayı hedeflememiz gerekiyor.

