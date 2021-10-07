Stefan Kuntz: Norveç'in eksikleri bizim için avantaj değil

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takım kaptanı Burak Yılmaz, Norveç maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçti. Toplantıya ikilinin galibiyet isteği damga vurdu.

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile oynayacağımız maç öncesinde konuştu.

"ANALİZ YAPTIM"

Oyuncularla sahada olmanın farklı olacağını kaydeden Alman hoca, "Son maçların analizleri yapıldı. Galatasaray, Trabzonspor, Lille gibi takımların maçlarını gidip izledim, birçok doneyi gözledim. Hiçbiri, oyuncularımla sahada olup, nasıl performans gösterdiklerini görmekten iyi olamaz. Bunları yaptım." dedi.





"HERKESİN TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUNDAN BAHSETTİM"

Oyuncularla görüştüğünü belirten Kuntz, "Evlilikte de ortak bir amaç uğruna bir araya gelmişsinizdir ve mutlusunuzdur. Oyuncularımla da konuşmalar yaptım, karar zamanı olduğunu hatırlattım. Belki ilk başta süre alamayacak oyuncular olduğunu, bu kararlara saygı duyulması gerektiğini söyledim. Hiç kimsenin kendisini kötü hissetmemesi gerektiğinden, herkesin takımın parçası olduğundan bahsettim." diye konuştu.





"NORVEÇ'İN EKSİKLERİ AVANTAJ DEĞİL"

Norveç'in eksikleri ile ilgili görüşleri sorulan Stefan Kuntz, "Sakatımız yok ama 3 cezalımız var. Çağlar, Ozan Kabak ve Orkun yok. Norveç'teki eksikler avantaj değil. Bu oyuncular olmayabilir ama yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Haaland, Sörloth, King gibi oyuncuların uzun vadede yerine geçemeyecekler olsa da kısa vadede iş yapabilirler." ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: "KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Öte yandan kazanmamız gerektiğini vurgulayan kaptan Burak Yılmaz, "Çok kritik, kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Kazanıp 2. olmamız gerekiyor. Tek hedefimiz bu. İlk maç, geçmiş, nasıl başladı, nasıl devam etti, bunlarla ilgili yorum yapacak çok zamanımız yok. Geçmişle alakalı kötü analizlerimizi yaptık, oraya takılı kalmadan 4 tane maçımız var. Yarınki kayıpta kırılırız. Maça tamamen konsantre olmuş, fokuslanmış bir milli takım var. Biletlerimizin full satıldığını duyduk, herkese teşekkürler. Bir bütün olup Norveç'i yeneceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



