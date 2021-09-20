Stefan Kuntz: Sergen Yalçın'ı görünce kahkaha attım

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak görünce kahkaha attığını söyledi. Alman hoca, Sergen Yalçın'ın eskiden disiplinsiz olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen törende 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

"SERGEN'İ TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

"Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bu sözlerinin ardından yanlış anlaşılma ihtimaline karşı bir soru daha sorulan Kuntz, "Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi..." diyerek konuya açıklık getirdi.

"ESKİ HALİMLE KIYASLAMAYIN" DEMİŞTİ

Sergen Yalçın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında, "Geçen televizyonda adam, 20 yaşında yaptıklarımı anlatıyor! Ben 50 yaşındayım artık. Ben senin 20 yaşında ne yaptığını soruyor muyum? 20 yaşında antrenmanı sevmiyordum, gece geziyordum, kumar oynuyorum. Ama o zaman 20 yaşındayım. Şimdi 50 yaşındayım ve evden çıkarken kaç kere düşünüyorum. Sen 20 yaşında ne yapıyordun, camiye mi gidiyordun? Sen hata yapmadın mı?" demişti.

Başarılı çalıştırıcının Kuntz'un bu sözlerine ne diyeceği merak konusu oldu.

Sergen Yalçın: Hayatında hata yapmayan insan var mı - İZLE



BİRLİKTE OYNADILAR

Bilindiği üzere Sergen Yalçın ve Stefan Kuntz bir dönem Beşiktaş'ta takım arkadaşıydı.