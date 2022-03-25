Stefan Kuntz'tan Burak Yılmaz açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK 20 DAKİKADA İNANMADILAR"

Maçla ilgili konuşan Stefan Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Çok çalıştık ama rakibe yakın oynamalıydık golü getiren hamleden önce." dedi.





"BERABERLİĞİ YAKALAMA FIRSATIRMIZ VARDI"

Devre arasında yaptığı konuşmayı anlatan Kuntz "Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri düşünce nasıl geri geldiğimizi anlattım. Onlara dedim ki 'Portekiz'de Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz. Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedik. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Sıkı çalıştık. Beraberliği yakalama fırsatımız vardı. Bazen de şans lazım." ifadelerini kullandı.

"BİZİ BURAK YILMAZ GETİRDİ"

Burak Yılmaz ile konuşup konuşmadığı sorulan Kuntz "Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur. Burak Yılmaz ile soyunma odasında konuşmadık. Onu rahatlatmak için sahada toplandık." dedi.





"SİZ GURUR DUYUYORMUSUNUZ"

Ayrıca Stefan Kuntz, TRT Spor'daki canlı yayın sırasında "Ben size sorayım. Siz Türk Milli Takımı ile gurur duyuyor musunuz? Portekiz'e karşı iyi oynadığımızı düşünüyor musunuz?" şeklinde soru sorarken; sonrasında "Bizim genç bir takımımız var. Büyüyor, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üzerinden yeni şeyler inşa edersek, dersler çıkarırsak gelecekte daha çok gelişeceğiz." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE UTANMAMALI"

"Portekiz'in 10, Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Kuntz "Siz maçı izlediniz mi? Portekiz'den daha fazla şansımız oldu. İlk golü yedikten sonra uyandık. İkinci golü aptalca yedik. 3'lü oynadık, Portekiz çok orta yapıyor. Adam adama oyuna odaklanmadık. Portekiz deplasmanında 2-0'dan sonra bütün maçın kaderini değiştirme şansımız oldu. Bu takımla gurur duymalıyız. Letonya'da şansımız vardı ama bu maçta yoktu. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye'de kimse bu maçtan dolayı utanmamalı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var." dedi.

"SADECE RONALDO YOKTU"

Stefan Kuntz ayrıca basın toplantısında "Maçı sadece Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamadık. Birçok iyi şey yaptık. Savunmada üç tane yaş ortalaması genç oyuncumuz vardı. bu iyi bir şey" ifadelerini kullandı.

"BERKAN KUTLU'YU BEĞENDİM"

Berkan Kutlu'nun performansının eleştirildiğini söylenmesi üzerine Kuntz "Berkan ilk kez solda oynadı. Bence sabırlı olmalıyız. Ben performansını beğendim." açıklamasını yaptı.





"OYUNCULARIM TAKTİKTEN MEMNUNDU"

Takımın Portekiz maçındaki taktikten memnun olduğunu söyleyen Kuntz "Devrede oyuncularıma 'Eski sisteme dönmek ister misiniz?' dedim. 'Hayır, memnunuz. Böyle devam edelim.' dediler. Bu bir teknik adam için çok önemli bir şey." dedi.