Stefan Kuntz'un Almanca röportaj verme nedeni

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un İngilizce yerine artık Almanca konuşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un İngilizce yerine artık Almanca konuşmasının nedeni belli oldu.

EURO 2024 Elemeleri kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz konuştu.

Almanca konuşmasının nedeni sorulan Stefan Kuntz "Son maçtan sonra oturduk ve yönetimle konuştuk. Başkanımız, 'Almanca konuşursak, yanlış anlaşılmaları engeller miyiz?' diye sordu. Ben de bundan sonra Almanca konuşmaya karar verdim." dedi.

"Kendi dilinde daha iyi anlatacak"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Kendi dilinde, kendini daha anlatacağını inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Mehmet Büyükekşi, Faroe Adaları'nda yenildiğimiz maçtan dersler çıkaracaklarını vurgularken, "Bir takım şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok. Hatalar varsa, o hataları çözeceğiz. Şikayet yok, çözüm var. Bizim de görevimiz bu." şeklinde konuştu.