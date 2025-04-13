İHA

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın tecrübeli futbolcusu Stefan Savic, form tutmaya başladıklarını dile getirdi.

"FORM TUTMAYA BAŞLIYORUZ"

Savic, şu şekilde konuştu:

Takım olarak gayet iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Takım iyi mücadele örneği gösterdi. Takımımızın göstermiş olduğu duruştan ve ortaya koyduğu oyundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Form tutmaya başlıyoruz. Hocamızın istediği oyun şeklini yavaş yavaş erişmeye, o şekilde oynamaya çalışıyoruz. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi bunu da başardık.

"ONA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Doğal pozisyonunda oynayan oyuncularla oynadığınızda her zaman daha iyi performans gösterebiliyorsunuz" diyen Savic, şu şekilde konuştu:

Takım için çok daha iyi işler ortaya koyabiliyorsunuz. Arseniy Batagov genç yetenekli önünde önemli bir gelecek ve başarılar elde edebilecek bir oyuncu. Daha önce de ifade etmiştim taktik çalışması, mücadele etmesi gerekiyordu. Tabii ki yetenekli olduğu aşikar. Daha iyiye gitmesi için bizde ona yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"KUPAYI KAZANABİLMEK ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkiye Kupası'nın öneminin farkında olduklarını kaydeden Savic, şu şekilde konuştu:

Kupa bizim adımıza çok önemli hedeflerden bir tanesi. Özellikle taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir kupa. Kupanın öneminin farkındayız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerektiğinin farkındayız. Taraftarlarımız sezon boyunca en tutkulu şekilde bize destek olmaya çalışıyorlar. Biz de bunun ödülünü onlara bir mutluluk armağan ederek vermek istiyoruz. Tüm gücümüzle kupada yer almak kupayı kazanabilmek adına mücadele edeceğiz.

"ÇOK İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR"

Fatih Tekke'ye saha içerisinde bir el olarak yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Savic, şu ifadeleri kullandı: