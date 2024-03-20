Stefano Denswil: Böylesini görmedim ama burası Türkiye Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar kamuoyunda da tepki çekti.

Sahaya giren bordo-mavili taraftarlarla sarı-lacivertli futbolcuların kavga etmesi, yurt dışı basınında da ilgiyle takip edilirken Avrupa basınında bu durum, 'utanç' olarak nitelendirildi.

Denswil'in gözünden Trabzonspor - Fenerbahçe maçı

Trabzonspor'un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, Fenerbahçe maçında yaşanan olayları ülkesinin basınına değerlendirdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan bir maç ister Trabzon'da ister İstanbul'da oynansın her zaman çok gergin geçer. Çünkü Fenerbahçe bizim ezeli rakibimiz. Ancak bu maçtaki atmosfer kadar zehirli bir atmosferi daha önce hiç yaşamamıştım.

"Taraftarlar provokatif Fenerbahçelileri arıyordu"

Oyuncularımız tehdit hissetmedi çünkü taraftarlar provokatif Fenerbahçeli oyuncuları arıyordu. Görüntüler, birisinin korner bayrağını alıp bir oyuncunun peşinden gittiğini ve yerde bir bıçak olduğunu gösteriyor.

"Kendi güvenliğinizi düşünmek zorundasınız"

Olaylar başladığı sırada neredeyse soyunma odasındaydım. Kısa süre içinde sahada onlarca taraftar vardı. Tabii ki olayları yatıştırmaya çalıştım. Tranbzonsporlu oyuncuların Fenerbahçeli oyuncuları güvenli bir şekilde içeri sokmaya çalıştığını gördüğünüz videolar da var. Ancak böyle bir anda kendi güvenliğinizi de düşünmek zorundasınız, bu yüzden geç kaldığım için bir noktada içeri gitmeye karar verdim.

"Burası Türkiye..."

Denswil, son olarak, "Bu futbolun bir parçası değil, bunu görmek istemezsiniz ve buna göz yumulamaz ama burası Türkiye.." ifadelerini kullandı.