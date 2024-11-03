Stefano Denswil sarı gördü, Fenerbahçeliler kırmızı bekledi

Haber Merkezi
Ezeli rakipler Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin sahası Akyazı Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
DENSWIL SARI GÖRDÜ, FENERBAHÇE KIRMIZI BEKLEDİ
Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde Trabzonspor forması giyen Stefano Denswil, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'e faul yaptı.
Savunma oyuncusunun yaptığı bu hareketin ardından hakem Oğuzhan Çakır, sarı kartına başvurdu.
Fenerbahçe cephesi ise hakeme Denswil'in kırmızı kart görmesi yönünde yoğun itirazda bulundu ancak karar değişmedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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