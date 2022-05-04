Stefano Denswil: Türkiye'de Trabzon'dan nefret ediyorlar

Bordo-mavililerin defans oyuncusu Stefano Denswil, "Gittiğimiz her yerde, insanlar Trabzon'dan nefret ediyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 35. Haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etmişti

Trabzonspor'da forma giyen Stefano Denswil, şampiyonluğun ardından görüşlerini Hollanda basınına aktardı.

Şampiyonluk kutlamaları için "Tam bir çılgınlıktı" sözlerini kullanan 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya erken girmesi için ise, "Taraftarlar sahaya yarım dakika erken girdi, buna ne sebep oldu, bilmiyorum. Neyse ki hakem ve rakip bu duruma tepki gösterip içeriye gitmedi ve saha boşaldığında maç yeniden başladı" dedi.

Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadığı hatırlatılan Hollandalı futbolcu, "Böyle bir durumda sakatlığı unutuyorsunuz" açıklamasını yaptı.

“Durum biraz kontrolden çıktı”

Maçın bitmesiyle yaşadığı durum sorulan Denswil, "Bir taraftar formamı çıkardı, diğeri ise şortumu istedi. Neredeyse bir kavgaya dönüşüyordu. Bunu anlıyorum, çünkü 38 yıldır bunu hayal ediyorlar. Ama durum biraz kontrolden çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Maç sonunda bazı taraftarların kalp krizi geçirdiğini gördüğünü söyleyen Denswil, "Böyle bir şeyi görmek elbette güzel değil, umarım onların durumu iyidir" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte evde küçük parti yapıp kutlama yaptıklarını söyleyen savunma oyuncusu, "Kulüp, kalabalıklar ve bizimle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar nedeniyle şehre gitmememizi söyledi" ifadelerini kullandı.

"Bize her yer Trabzon"

Şampiyonluk sonrası çok fazla kutlama mesajı aldığını söyleyen Denswil, "Amerika'dan bile tebrik mesajı aldım. Ayrıca Fransa'dan ve Hollanda'dan birçok mesaj geldi. Lahey ve Rotterdam'daki kutlama görüntülerini gördüm, bu Türkiye'deki "Bize her yer Trabzon' söyleminden geliyor." şeklinde konuştu.

"Herkes bizden nefret ediyor"

"Gittiğimiz her yerde, insanlar Trabzon'dan nefret ediyor" diyen Denswil, "Biz gerçekten, Türkiye'nin Napoli'siyiz. Bu şampiyonluk her şeyi daha fazla güzelleştiriyor. Bu nefret bize daha da motivasyon sağladı" değerlendirmesini yaptı.

"Sadece sahaya çıkması gerekiyor"

Napoli benzetmesinin ardından Napoli'de Diego Maradona'nın olduğu ve Trabzonspor'da ise Marek Hamsik'in oynatığı söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Marek Hamsik, Marek Hamsik'tir. Herkes onu tanıyor. Sadece sahaya çıkması gerekiyor ve tüm stadyum çılgına dönüyor" sözlerini kullandı.

Daha önce Ajax'ta ve Belçika'da Club Brugge ile şampiyonluk yaşadığı hatırlatılan ve bir sonraki şampiyonluğunun hangi takımda olacağı sorulan Denswil, "Keşke geleceği görebilseydim (Gülerek)" dedi.

Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu sorulan başarılı futbolcu, son olarak, "Trabzonspor'a transferim iyi sonuç verdi. Bundan sonrasını Tanrı'ya ve menajerime bırakıyorum" ifadelerini kullandı.