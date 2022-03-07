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    Stefano Okaka: Beşiktaş ile oynamak zordur

    Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş maçı sornası konuştu
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 23:47
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    Stefano Okaka: Beşiktaş ile oynamak zordur

    Başakşehirli Stefano Okaka, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK ZOR"

    Mücadeleyi değerlendiren Okaka "Burada Beşiktaş'a karşı oynamak zordur. Bugün de öyle oldu. Kendi oyunumuzu oynamak istedi ama bazen işe yaramadı. Beşiktaş, taraftarıyla yüklendi ve başarılı oldular. İlk golü biz atmayı başardık. Baskı nedeniyle hatalar yaptık. Maç berabere bitti. Bazen istediğiniz performansı sahaya koyamıyorsunuz." dedi.

    "YAPMANIZ GEREKEN OLABİLDİĞİNCE GOL ATMAKTIR"

    Stefano Okaka ayrıca "İyi sezon diye gözüküyor olabilir, 10 gol atmak hücumcu için iyidir ama 4-5 maçlık suskunluğum vardı. O maçlarda atsam daha iyi olurdu. Bazı anlarda atamazsınız ama yapmanız gereken olabildiğince çok gol atmaktır." ifadelerini kullandı.

    Stefano Okaka: Beşiktaş ile oynamak zordur #1


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