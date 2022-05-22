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    Stefano Okaka, bu sezon 4 büyüklere gol atan tek futbolcu oldu

    Süper Lig'in son haftasında oyananan Başakşehir-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin forması giyen Stefano Okaka, bordo-mavili takıma da gol atarak bu sezon 4 büyüklere gol atan tek oyuncu oldu.
    • 22.05.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 17:03
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    Stefano Okaka, bu sezon 4 büyüklere gol atan tek futbolcu oldu

    Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir, kendi evinde şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.

    Diğer yandan Başakşehir, gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlarken takımın futbolcusu Stefano Okaka nadir görülen bir başarıya imza attı.

    Mücadele'nin 11. dakikasında İstanbul temsilcisinin hucüm oyuncusu Stefano Okaka, topu filelerle buluşturdu.

    32 yaşındaki oyuncu; Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe'ye 1, Galatasaray 'a da 1 gol atma başarısı göstermişti.

    Stefano Okaka, bu sezon 4 büyüklere gol atan tek futbolcu oldu #1

    Bu sezon 4 büyüklere gol atan tek oyuncu

    Attığı bu gol ile Okaka, bu sezon ligde 4 büyüklere gol atan tek oyuncu oldu.

    14 kez skora katkı sağladı

    Kariyerinin büyük bir bölümünü İtalya Ligi'nde geçiren başarılı oyuncu, bu sezon Başakşehir formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı. Golcü oyuncu, 10 kez topu filelerle buluştururken 4 kez de gol pası verdi.

    Stefano Okaka, bu sezon 4 büyüklere gol atan tek futbolcu oldu #2

    Stefano Okaka, bu sezon 4 büyüklere gol atan tek futbolcu oldu #3


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