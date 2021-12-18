Stefano Okaka: Röveşata benim işim

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Stefano Okaka, attığı golle ilgili konuştu.

Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Stefano Okaka "İyi bir maç çıkardık ama en iyi maçımızı oynayamadık. Galatasaray'a karşı, böyle gürültülü bir stadyumda 1 puan aldık. Önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

"RÖVEŞATALAR BENİM İŞİM"

Attığı golle ilgili konuşan Okaka "Açıkçası röveşatalar benim işimin bir parçası. Topun gelişi nedeniyle işim kolaylaştı. Denemem gerekiyordu ve denedim, gol oldu." ifadelerini kullandı.



