Stephane Bahoken gollerine devam ediyor! Sivas'ı da boş geçmedi Kayserispor’un Fransız futbolcusu Stephane Bahoken, ligdeki son 5 maçında 3. golünü kaydetti.

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında Sivaspor’a 3-1 mağlup olurken sarı-kırmızılıların sevilen golcüsü Stephane Bahoken, maçı yine golsüz geçmedi.

Son 5 maçta 3 gol atan Bahoken, ligdeki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Kayserispor forması ile ligdeki ilk golünü ligin 14. haftasında Trabzonspor’a atan Stephane Bahoken; ikinci golünü ligin 15. haftasında Pendikspor ve üçüncü golünü ise ligin 19.haftasında Sivasspor’a attı.

Golü yeterli olmadı

Stephane Bahoken, bu sezon Kayserispor forması ile ilk kez 11’de çıktığı maçta 42. dakikada attığı golle takımına beraberliğe getiren isim oldu ancak attığı gol puan için yeterli olmadı.