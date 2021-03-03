St.Etienne'de Mostafa Mohamed pişmanlığı

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran St.Etienne'de, yerine aldıkları forvet Modeste'nin henüz gol atamaması krize neden oldu.

Devre arası transfer döneminde Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak isteyen ancak Mısırlı oyuncuyu Galatasaray'a kaptıran St.Etienne, büyük pişmanlık yaşıyor.

MODESTE HENÜZ GOL ATAMADI

Mohamed'in yerine Anthony Modeste'yi kadrosuna katan Fransız ekibi, henüz oyuncudan istediği verimi alamadı

Mohamed, Galatasaray'da 6 maçta 6 gol atarken, Modeste ise 5 karşılaşmaya çıktı ve henüz ağları sarsamadı.

Fransız Gazeteci Denis Balbir, transferle ilgili görüşlerini anlatırken, St.Etienne'deki büyük pişmanlığı da aktardı.

"MODESTE'Yİ İZLEMEK ACI VERİYOR"

Balbir yaptığı açıklamada, "Devre arasında transfer yapıyorsan, katkı vermesini beklersin. Modeste'nin suskunluğu rahatsızlık vermeye başladı. Mostafa Mohamed'in Galatasaray'da yaptığı patlamayı görünce, Modeste'yi izlemek daha da acı veriyor." dedi.

"BONSERVİSİ GÜN GEÇTİKÇE YÜKSELİYOR"

Balbir ayrıca, Mohamed'in değerinin her geçen gün arttığını kaydederken, "Belki Fransa'da, Türkiye'de yaptıklarını yapamazdı ancak gerçekten iyi bir iş çıkarabilirdi. Mostafa, muhtemelen bir daha asla St. Etienne'de oynamayacak. Bonservisi gün geçtikçe yükseliyor. Umarım Modeste gol atmaya başlar." mesajını yolladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyecek ve gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.