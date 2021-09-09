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    Steven Caulker, Erol Bulut'la buluştu

    Gaziantep FK'nın yeni transferi Steven Caulker, teknik direktör Erol Bulut'la bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 14:21
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 14:26
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    Steven Caulker, Erol Bulut'la buluştu

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, Gaziantep'e geldi.

    EROL BULUT'LA BULUŞTU

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu.

    Bulut, Fenerbahçe'den kiralanan Caulker ile bir kez daha çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcuya başarı diledi.

    Steven Caulker, görüşmenin ardından kendisi için özel hazırlanan program eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Savunma oyuncusu Caulker, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

    Steven Caulker, Erol Bulut la buluştu #1

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