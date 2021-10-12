Steven Caulker: Fenerbahçe'den ayrılığım ironik

Fenerbahçe kariyeri kısa süren ve ardından Gaziantep FK'ya transfer olan Steven Caulker, görüşlerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaz aylarında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesi nedeniyle gönderilen Steven Caulker, İskoç basınına açıklamalarda bulundu ve Sierra Leone Milli Takımı'nı seçmesine de değindi.

"AYRILIĞIM İRONİK"

"Geçen yıl Fenerbahçe'de Erol Bulut beni gerçekten istedi ancak kulüp transferi bitiremedi. Bu yaz ise transfer gerçekleşti ancak yeni teknik direktör beni istemedi. Bu gerçekten ironik."





"İSKOÇYA HOCASI BANA AÇIK OLDU"

"Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra İskoçya Teknik Direktörü Clarke'ı aradım. Milli Takım konusunu ilk ağızdan duymak istedim. Bana açıkça defans oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi, saygı duydum.

Clarke, daha sonra, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelerek beni izleyemediğini söyledi. Daha sonra gelip izleyebileceğini ancak şu noktada kararının net olduğunu belirtti.

Bu konuda benim hiçbir kötü düşüncem yok. Bana karşı açık ve netti, benim istediğim de buydu. Futbol düşünceler oyunudur ve birçok teknik adam da beni beğenmeyebilir, aynı zamanda birçoğu da beğenebilir. Bu oyunun bir parçasıdır."





SIERRA LEONE'Yİ NEDEN SEÇTİ?

"Değişik bir futbol kariyerim oldu. Bir ülkenin tarihinde yer alabilme ve onu harika üzerinde bulunabilir kılma fikri beni heyecanlandırıyor. Sierra Leone'yi de bu yüzden seçtim."