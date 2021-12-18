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    Steven Caulker milli takım değiştirdi

    Gaziantep FK'da forma giyen Steven Caulker, Milli Takım tercihini değiştirdi. Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına onay verilen tecrübeli stoper, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 15:34
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    Steven Caulker milli takım değiştirdi

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da oynayan İngiltere doğumlu Steven Caulker, Milli Takım tercihini değiştirdi.

    Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına izin verilen futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyebilecek.

    FIFA’DAN İZİN ÇIKTI

    BBC'de yer alan habere göre Sierra Leone Futbol Federasyonu Başkanı Thomas Daddy Brima, FIFA tarafından Caulker'ın Sierra Leone Milli Takımı'nda oynamasına izin verildiğini açıkladı.

    Büyük babasının Sierra Leone'li olmasından dolayı Milli Takım tercihinin değişimine yönelik başvurusu kabul edilen futbolcu, kariyerinde yalnızca 1 kez, 2012 senesinde bir hazırlık maçında İngiltere forması giymişti.

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