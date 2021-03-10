Alanyaspor'un İngiliz futbolcusu Steven Caulker, Süper Lig'de en çok Fernando Muslera'ya karşı zorlandığını ifade etti.

Steven Caulker, sosyal medya hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi. İngiliz futbolcu, gelen sorulara dikkat çeken cevaplar verdi. Steven Caulker, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ve milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında övgüyle bahsetti.

"MUSLERA HER ŞUTU KURTARIYOR"

"Süper Lig'de seni en çok zorlayan futbolcu kim?" sorusunu yanıtlayan Steven Caulker, "Muslera! Her şutu kurtarıyor." dedi. Takipçileriyle Türkçe diyalog kuran Caulker, "Türk olsaydın ismin ne olsun isterdin?" sorusuna gülümseyerek "Abdurrahman" yanıtını verdi.

"EN İYİ STOPER MERİH DEMİRAL"

Ardından "En beğendiğin Türk futbolcu kim?" sorusuna "Bence Merih Demiral en iyi stoper." cevabını veren Caulker, en sevdiği Türk yemeklerini ise "Karnıyarık, Adana kebabı, künefe." olarak sıraladı.

SÜPER LİG DEĞERLENDİRMESİ

"Süper Lig, İngiltere'den çok farklı. Türkiye büyük bir ülke ve hava çok değişken. Deplasmana gitmek için seyahatler daha uzun ama zevkli ve taraftarlar çok tutkulu. Türkiye'yi çok seviyorum. Şu anda Türkiye'de kalmak istiyorum. Türk futbolu için bir şeyler yapmak istiyorum. Hedeflerim evlenmek, teknik direktör olmak ve Alanyaspor ile kupa kazanmak."