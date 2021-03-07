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- Steven Gerrard'ın Rangers'ı bitime 6 hafta kala şampiyon
Steven Gerrard'ın Rangers'ı bitime 6 hafta kala şampiyon
İngiliz futbol efsanesi Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, St. Mirren'i 3-0 yendikleri maçın ardından şampiyonluğunu ilan ederek ezeli rakibi Celtic'in 9 yıllık hegemonyasını sona erdirdi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 17:18
- Güncelleme : 07.03.2021 - 18:10
Steven Gerard'ın çalıştırdığı Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı.
BİTİME 6 HAFTA KALA ŞAMPİYON BELLİ OLDU
32. haftada St.Mirren'i 3-0 yenen Steven Gerrard'ın öğrencileri, Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybı yaşamasının ardından 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
GERRARD İLE FARKLI SEVİYE
Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, bu sezon toplam 117 gol atarken 32 maçın 24'ünde kalesinde gol görmedi.
21 puan farkla şampiyonluğa ulaşan Rangers, 32 maçtır da yenilgi yüzü görmedi.