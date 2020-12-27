Stiven Plaza: Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir

Trabzonspor'da hayal kırıklığına neden olan ve performansı nedeniyle kadro dışı bırakılan Stiven Plaza'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı tarafından yetersiz bulunduğu gerekçesiyle kadro dışı bırakılan futbolculardan olan Stiven Plaza, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı mesajda, "Futbol ikiyüzlülük getirir. Hayal kırıklığına uğradım. Küçükken ünlü olmayı, önemli olmayı hayal ettim. Bu bir çocuğun masum düşüncesiydi. Gerçekten ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Şimdi kaşlarını çattığını fark ettim. Futbol kıskançlık ve yanlış arkadaşlık getirir." ifadelerine yer verdi.

Stiven Plaza'nın bu paylaşımı kafaları karıştırırken, "Futbolu mu bırakıyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.

SADECE 3 DAKİKA OYNADI

Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid’den 2+2 yıllığına kiralanan Plaza, bordo-mavili takımda sadece 3 dakika süre alabildi. Genç santrfor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.