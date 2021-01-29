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    Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 18:44
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 18:48
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    Stiven Plaza'nın sözleşmesi feshedildi

    Trabzonspor, Stiven Plaza'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

    TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

    İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

    "Profesyonel futbolcumuz Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

    Stiven Plaza nın sözleşmesi feshedildi #1

    SKORA KATKI SAĞLAYAMADI

    Sezon başında 100 bin euro kiralama ücretiyle Valladolid'den Trabzonspor'a kiralık gelen Stiven Plaza, Trabzonspor'da 2 lig maçında 4 dakika, 1 kupa maçında ise 35 dakika süre buldu. Ekvadorlu oyuncu, skora katkı sağlayamadı.

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