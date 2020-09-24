Stjepan Tomas: Fatih Terim bir Winner

Hırvat teknik adam Stjepan Tomas, Galatasaray-Hajduk Split arasında oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Tomas, Fatih Terim'in Avrupa'da saygı duyulan biri olduğunu söyledi.

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Rizespor'un Hırvat teknik adamı Stjepan Tomas, Galatasaray ile Hajduk Split arasındaki mücadeleyi değerlendirdi.

"ARDA VE FALCAO HALA KLAS"

Galatasaray'ın kadrosunda çok iyi isimler olduğunu söyleyen Tomas, "Arda Turan ve Radamel Falcao, hala çok kaliteli ve maç içerisinde fark yaratacak isimler. Arda'nın eski bildiğimiz haline dönmesi zaman alacaktır. Çünkü, çok uzun süredir oynamıyordu. İzlediğim kadarıyla sezon başını iyi geçirmiş. Falcao da sahada harika görünüyor. Çok klas oyuncular." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM 'WINNER' BİR KARAKTER"

Stjepan Tomas sözlerine şöyle devam etti: "Fatih Terim 'winner' bir karaktere sahip. Türkiye'de ona İmparator diyorlar. Çünkü, yıllardan bu yana çok başarılı ve bu nedenle çok saygı duyulan bir teknik adam. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ona saygı duyuluyor. Galatasaray, UEFA avrupa Ligi'nde gruplara kalamazsa büyük bir şok ve büyük bir skandal olur."