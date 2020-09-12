Stjepan Tomas'ın penaltı isyanı

Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "20 yıldır Türkiye'deyim, böyle penaltı görmedim" diyerek maçın hakemi Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Rizespor, Süper Lig'in açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Skoda'yla 1-0 öne geçmesine rağmen Gökhan ve Sosa'nın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde teknik direktör Tomas, maçın hakemine yüklendi.

Sarı-lacivertlilerin kazandığı ikinci penaltıyı eleştiren Hırvat teknik adam, hakem hatası yüzünden yenildiklerini söyledi.

"HAKEM HATALARI BİZİ ÜZDÜ"

Tomas, "Maalesef 2-0 yapsak maçı koparabilirdik. Direkten dışarı giden top ile maç döndü ve skor 1-1 oldu. Ardından 2-1 penaltı ile kaybettik. En az bir puanı hak ettik ama hakem hataları bizi üzdü. Çok çalışıyoruz ama böyle hatalar olmamalı. İnşallah ileride olmaz. Toparlayacağız, daha ligin başı. Yeni transferlerle bu sene çok farklı olacak." şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"BÖYLE PENALTI GÖRMEDİM"

44 yaşındaki teknik direktör, "Maça iyi hazırlandık, iyi de başladık. İyi oynadık, pozisyona girdik, öne geçtik. Defans arkası fırsatlar yarattık, pozisyonlara girdik. Yeni oyuncularımız da takıma katılınca Rizespor daha iyi olacak. Ben 20 senedir Türkiye'deyim, böyle bir penaltı görmedim." ifadelerini kullandı.