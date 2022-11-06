Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.000
-0.09%
BTXN Coin
10.38
-0.85%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C

    Stryger Larsen: 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü

    Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Stryger Larsen, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 06.11.2022 - 23:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Stryger Larsen: 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü

    Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

    Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Stryger Larsen, 2-2'lik Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

    Kısa bir açıklama yapan Larsen, şu ifadeleri kullandı:

    "2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü"

    "2-0'ı elde ettikten sonra olayın buraya gelmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hafta boyunca 3 puan için çalıştık ama gerçekleşmedi. 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü."

    Stryger Larsen: 2-0 dan buraya gelmesi çok üzücü #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı
    Sağlık

    Kuduz belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte tedavisi ve kuduz aşısı

    Niğde'de 2 otomobil süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
    3. Sayfa

    Niğde'de 2 otomobil süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Görüş Bildir