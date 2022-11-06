Stryger Larsen: 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü

Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Stryger Larsen, 2-2 beraberlikle sonuçlanan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı'da oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 öne geçmesine rağmen maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor'da sağ bek oyuncusu Stryger Larsen, 2-2'lik Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Kısa bir açıklama yapan Larsen, şu ifadeleri kullandı:

"2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü"

"2-0'ı elde ettikten sonra olayın buraya gelmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hafta boyunca 3 puan için çalıştık ama gerçekleşmedi. 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü."