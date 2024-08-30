Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini feshetti Bundesliga ekibi Stuttgart, 21 yaşındaki on numara Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Genç yaşta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve 2021-2022 sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi.

Bundesliga ekibinin, sarı-lacivertlilerden bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığı Ömer Faruk, Stuttgart'tan ayrıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki on numaranın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Faruk Beyaz'a teşekkür edildi.

STUTTGART FORMASINI 5 KEZ GİYDİ

Ömer Faruk Beyaz, sırasıyla Magdeburg ve Hatayspor'a kiralanmıştı.

Alman ekibiyle 5 maçta süre alan Ömer Faruk, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı.

FENERBAHÇE'DE KAPTANLIK YAPTI

650 bin euro piyasa değeri bulunan genç isim, henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmıştı.

Sarı-lacivertlilerin önem verdiği isimlerin başında gelen Ömer Faruk, Avrupa'ya gitmek istediğini belirtmiş ve bedelsiz bir şekilde Stuttgart'a transfer olmuştu.