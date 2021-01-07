Euro
8.9139
-1.05%
Dolar
7.2503
-0.76%
Altın
447.7
-0.7%
Borsa
1.517
0.76%
Bitcoin
273.598
8.79%
EXEN Coin
11.26
1.62%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Subotic dahil 5 futbolcu kulübü, FIFA'ya şikayet etti

    Denizlispor'da Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon kulübe ihtarname çekti.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Subotic dahil 5 futbolcu kulübü, FIFA'ya şikayet etti

    Süper Lig'de evinde Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da alınan mağlubiyet, camiada gerginliğe neden oldu.

    Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte, maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

    Subotic dahil 5 futbolcu kulübü, FIFA ya şikayet etti #1

    AISSATI TAKIMDAN AYRILMIŞTI

    Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından, Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.

    Subotic dahil 5 futbolcu kulübü, FIFA ya şikayet etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir