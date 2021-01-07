Subotic dahil 5 futbolcu kulübü, FIFA'ya şikayet etti

Denizlispor'da Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon kulübe ihtarname çekti.

Süper Lig'de evinde Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da alınan mağlubiyet, camiada gerginliğe neden oldu.

Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte, maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

AISSATI TAKIMDAN AYRILMIŞTI

Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından, Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.







