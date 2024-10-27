Haber Merkezi
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde ise ortaya anlamlı görüntüler çıktı.
29 EKİM COŞKUSU
Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi.
Saha kenarında Türki Cumhuriyetlerin tamamının bayrakları dalgalandırılırken, 'Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır' pankartı da asıldı.
Fenerbahçe ve Bodrum FK forması giyen futbolcular, ortak taşıdıkları 'Yaşasın Cumhuriyet' yazılı pankartla sahaya çıktı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış