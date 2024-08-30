Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 30 Ağustos coşkusu Fenerbahçeli taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramımız'a özel 3 tribünü kapsayan bir koreografi yaptı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelenin öncesinde ise tribünlerde ve sahanın için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu yaşandı.

FUTBOLCULAR, PANKARTLA ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ısınmaya özel olarak hazırlanan pankartla çıktı.

"Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart, tribünler tarafından da alkışlandı.

TRİBÜNLERDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Karşılaşma öncesi de Maraton Alt tribününde Türk devletlerinin bayrakları dalgalandı. Takımların seremoniye çıkışında 10. yıl marşı çalınırken, Kuzey ve Okul Açık Tribünlerinde dev Türk bayrakları, Maraton Tribünü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı dev pankart açıldı.

Kale arkasında ise "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" pankartı yer aldı.