Süleyman Hurma: Farioli'nin Fenerbahçe'ye gitmesine engel olmam

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli için konuştu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklamalar yaptı.

"ENGEL OLMAM"

Radyospor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, sarı-lacivertli yönetim içinde de ciddi eleştiriler söz konusu.

Takım içerisindeki krizleri çözemediği taktirde teknik adam değişikliği gündeme gelebilir. Daha önce de gündeme gelen bu durum, derbi galibiyeti ile rafa kalkmıştı.