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    Süleyman Hurma: Farioli'nin Fenerbahçe'ye gitmesine engel olmam

    Süleyman Hurma: Farioli'nin Fenerbahçe'ye gitmesine engel olmam

    Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli için konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:41
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    Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklamalar yaptı.

    "ENGEL OLMAM"

    Radyospor'a konuşan Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımıza gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

    Süleyman Hurma: Farioli nin Fenerbahçe ye gitmesine engel olmam #1

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya, sarı-lacivertli yönetim içinde de ciddi eleştiriler söz konusu.

    Takım içerisindeki krizleri çözemediği taktirde teknik adam değişikliği gündeme gelebilir. Daha önce de gündeme gelen bu durum, derbi galibiyeti ile rafa kalkmıştı.

    Süleyman Hurma: Farioli nin Fenerbahçe ye gitmesine engel olmam #2

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