Süleyman Hurma: Süper Lig tescil edilmeyebilir Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda açıklamalarda bulundu.

MHK'nin birkaç hakemi Süper Lig görevlendirme listesinden çıkardığı '8 Mart Operasyonu'yla ilgili yöneltilen iddialarla ilgili konuşan Hurma, "Kulüpler bu işin içinde yoktur ama MHK Başkanı'nın açıklaması var. 'Kaybedecek bir dakikamız bile yok' açıklamasının üzerine gidilmedi." ifadelerini kullandı.

"20 kulüp de uzlaştı"

TFF'nin 18 Temmuz tarihli seçim kararı üzerine de dönen tartışmalarla ilgili konuşan Hurma, Kulüpler Birliği'ndeki 20 kulübün de TFF'nin seçim kararı alması konusunda uzlaşma sağladığını duyurdu.

"İmza işi sulandırılmaya çalışılıyor"

TFF'nin seçime gitmesi için imza toplanması ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in son toplantıda 'Bu işi müzakereyle çözelim' önerisini değerlendiren Hurma, "Bu iş sulandırılıyor. Ben o müzakereden bir şey çıkmayacağını toplantıda dile getirdim. Bir heyet seçildi, görüşmeye gittiler ve görüşmeden bir şey çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"Özbek'in açıklamalarına şaşırdım"

TFF'ye gerçekleştirilen son ziyaretle ilgili konuşan Hurma, "Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdım. 4 büyük kulübün tamamı, TFF'yi defalarca istifaya çağırdı. En ağır ifadeleri de Galatasaray kullandı. İmza süreci de Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı, Süper Kupa finalinden bir hafta 10 gün kadar önceydi. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda hemfikirdi. Kulüpler Birliği'nde bir metin hazırlandı ve toplantıda okundu. WhatsApp grubunda paylaşıldı." dedi.

"Yetkisiz imza toplanıyor" iddialarına yanıt

Büyükekşi'nin 'Yetkisiz imza toplanıyor' demecine yanıt veren Hurma, "Kulüp delegasyonları, yönetim kurulu kararıyla seçilir. Kimse yetkisiz imza toplayamaz. Notere gider, imza vermek istediğini dile getirir, noter de yönetim kurulu kararını ister, görür öyle tescil eder." dedi.

"Türkiye Ligi tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya"

TFF seçiminin hazirana alınıp alınmayacağıyla ilgili de konuşan Hurma, şöyle konuştu: